Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

За даними проєкту ГУР МО України "Хочу жить", росія активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів – в усіх федеральних округах держави-агресора здійснено контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

"Перевірки провели головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу зс рф спільно зі службою з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян мвс росії. Військкоматам доведено конкретні мобілізаційні показники: залучити до злочинної війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу", – повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що найбільше таких пунктів діє у центральному військовому окрузі – 30. У московському та південному округах – по 21, у східному – 14, найменше в ленінградському – 11.

"Загалом на 2026 рік міноборони рф планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18 500 іноземних громадян. Головний інтерес російського військового відомства становлять громадяни держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Паралельно ведеться робота й за межами росії. Серед пріоритетних напрямків – Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії", – розповіли в ГУР.

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у регіонах рф займаються створені під контролем російських спецслужб, зокрема ґру, псевдоприватні військові структури: "редут", "конвой", "вагнер-2", "поток", "русские боевые братья", "факел", "патриот", "пламя", "сокол", "ветераны".

Схеми залучення іноземців, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, включають тиск та примус. Росія використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема завершення строку дії туристичної чи студентської візи, неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки, та адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства рф.

"У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану "альтернативу" у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув'язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань росії", – йдеться у повідомленні.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на території держави-агресора.

"Поїздка на росію – це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні "смертників" та, зрештою, зогнити в українській землі", – резюмували в ГУР.