17:21 28.04.2026

Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Офіс генерального прокурора й надалі використовуватиме всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення російського археолога Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини, йдеться в заяві відомства, опублікованій у вівторок після того, як стала відомою його видача Польщею білоруській стороні.

"Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина рф Олександра Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму… Подальше рішення щодо Олександра Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов'язаних з обміном утримуваними особами", – повідомляється в телеграм-каналі Офісу.

У відомстві наголосили, що під час розгляду запиту на екстратицію Бутягіна компетентні органи Польщі надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Польща заарештувала російського археолога Олександра Бутягіна в грудні 2025 року на прохання України, яка звинувачує його в проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму. Польська прокуратура підтримала запит України на його екстрадицію, а 18 березня відповідний дозвіл дав польський суд.

Однак 28 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив видачу Бутягіна Білорусі. На запитання, що саме Польща мала запропонувати в обмін на звільнення активіста польської громади у Білорусі Анджея Почобута, він відповів, що це був обмін ув'язненими: "Те, що у нас був хтось на заміну, дуже допомогло". Сікорський зазначив, що в обміні полоненими брали участь РФ, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Україна та Польща.

Загалом обмін відбувся за формулою "п'ять на п'ять" – свободу загалом отримало троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови.

За повідомленнями російських ЗМІ, громадянка РФ Ніна Попова та колишній заступник голови спецслужб Молдови Александр Балан були передані РФ та Білорусі в рамках обміну "п'ять на п'ять".

Бутягін – завідувач сектору археології Північного Причорномор'я у відділі античного світу Ермітажу. З 1999 року він очолює експедицію Ермітажу, яка проводить дослідження на місці давньогрецького міста Мірмекій у Криму. Після анексії півострова Росією у 2014 році експедиція працювала без дозволу України і продовжила розкопки після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

 

17:47 28.04.2026
МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

15:57 28.04.2026
МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

12:22 28.04.2026
Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

11:34 28.04.2026
У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

10:44 28.04.2026
Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

16:56 27.04.2026
На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

14:53 27.04.2026
Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

14:15 27.04.2026
Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

17:24 26.04.2026
Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Подачу заявок на допомогу для ВПО продовжено до 1 червня – Улютін

У Києві відбулося перше засідання Стратегічної групи радників при форумі "Архітектура Безпеки"

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Росія у 2026 році планує завербувати до армії близько 20 000 іноземців – ГУР МО

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Латвія передасть Україні додаткові бойові броньовані машини "CVR(T)"

Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

