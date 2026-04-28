Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Офіс генерального прокурора й надалі використовуватиме всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення російського археолога Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини, йдеться в заяві відомства, опублікованій у вівторок після того, як стала відомою його видача Польщею білоруській стороні.

"Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина рф Олександра Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму… Подальше рішення щодо Олександра Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов'язаних з обміном утримуваними особами", – повідомляється в телеграм-каналі Офісу.

У відомстві наголосили, що під час розгляду запиту на екстратицію Бутягіна компетентні органи Польщі надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Польща заарештувала російського археолога Олександра Бутягіна в грудні 2025 року на прохання України, яка звинувачує його в проведенні несанкціонованих розкопок і розкраданні історичних артефактів у Криму. Польська прокуратура підтримала запит України на його екстрадицію, а 18 березня відповідний дозвіл дав польський суд.

Однак 28 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив видачу Бутягіна Білорусі. На запитання, що саме Польща мала запропонувати в обмін на звільнення активіста польської громади у Білорусі Анджея Почобута, він відповів, що це був обмін ув'язненими: "Те, що у нас був хтось на заміну, дуже допомогло". Сікорський зазначив, що в обміні полоненими брали участь РФ, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Україна та Польща.

Загалом обмін відбувся за формулою "п'ять на п'ять" – свободу загалом отримало троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови.

За повідомленнями російських ЗМІ, громадянка РФ Ніна Попова та колишній заступник голови спецслужб Молдови Александр Балан були передані РФ та Білорусі в рамках обміну "п'ять на п'ять".

Бутягін – завідувач сектору археології Північного Причорномор'я у відділі античного світу Ермітажу. З 1999 року він очолює експедицію Ермітажу, яка проводить дослідження на місці давньогрецького міста Мірмекій у Криму. Після анексії півострова Росією у 2014 році експедиція працювала без дозволу України і продовжила розкопки після повномасштабного вторгнення у 2022 році.