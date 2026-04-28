Інтерфакс-Україна
17:15 28.04.2026

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Внаслідок ворожої атаки у вівторок було зафіксовано влучання БпЛА в дах другого будинку ЖК Creator City, який перебуває на стадії будівництва, жертв внаслідок атаки немає, повідомляє пресслужба девелопера.

У релізі уточнюється, що монолітні конструкції другого будинку не зазнали пошкоджень. У результаті вибухової хвилі на першому будинку пошкоджень зазнала незначна кількість вікон та фасадних елементів; на другому – частково покрівля, частково фасадні елементи та вікна.

"Креатор-Буд" повідомляє, що незважаючи на всі обставини, будівництво другого будинку буде відновлене вже завтра, компанія зробить все можливе, щоб зберегти темпи будівництва та вчасно здати будинок.

Заснований у 2006 році "Креатор-Буд" є вертикально вбудованим холдингом повного циклу, з філіями в Києві, Львові та Тернополі. За даними сайту компанії, в її портфелі понад 55 проєктів. Серед них такі житлові комплекси як Creator City, Gravity Park, Dnipro Island у Києві, "Варшавський deluxe" у Тернополі, "Бетховен" у Львові, Central Park в Катовиці, Польща

 

Теги: #пошкодження #жк #креатор_буд #атака

17:10 28.04.2026
