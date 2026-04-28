Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Двоє киян постраждали внаслідок атаки російських безпілотників у вівторок вдень, у Шевченківському районі української столиці пошкоджені близько десяти транспортних засобів, у Солом'янському районі є також пошкоджені автівки, а також вікна одного з будинків, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти транспортних засобів. У Солом'янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку, а також автомобілі. Загалом, внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян – 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, вибухотехніки та підрозділи ДСНС. Фахівці оглядають територію на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксують наслідки російського терору.

Як повідомлялося, в Києві було оголошено повітряну тривогу, було чутно вибухи, над містом були зафіксовані ворожі дрони, працювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих дронів впали на двох локаціях у Шевченківському районі та на одній в Солом'янському. Повідомлялося про двох постраждалих.