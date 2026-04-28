Інтерфакс-Україна
Події
17:10 28.04.2026

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Двоє киян постраждали внаслідок атаки російських безпілотників у вівторок вдень, у Шевченківському районі української столиці пошкоджені близько десяти транспортних засобів, у Солом'янському районі є також пошкоджені автівки, а також вікна одного з будинків, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти транспортних засобів. У Солом'янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку, а також автомобілі. Загалом, внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян – 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, вибухотехніки та підрозділи ДСНС. Фахівці оглядають територію на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксують наслідки російського терору.

Як повідомлялося, в Києві було оголошено повітряну тривогу, було чутно вибухи, над містом були зафіксовані ворожі дрони, працювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих дронів впали на двох локаціях у Шевченківському районі та на одній в Солом'янському. Повідомлялося про двох постраждалих.

Теги: #київ #нацполіція #атака #обстріли

17:15 28.04.2026
Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

14:56 28.04.2026
Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

14:45 28.04.2026
Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

13:59 28.04.2026
У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

13:04 28.04.2026
СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

09:49 28.04.2026
Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

