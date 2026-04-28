Латвія передасть Україні додаткові бойові броньовані машини "CVR(T)"

Кабінет міністрів Латвії підтримав підготовлене Міністерством оборони розпорядження про передачу Україні додаткових бойових розвідувальних гусеничних броньованих машин "CVR(T)".

"Враховуючи поточні потреби Збройних сил України, ми передамо Україні додаткові бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини "CVR(T)" для підтримки боротьби України з російською агресією, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде необхідно", – наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Міністерство оборони наголошує, що постачання Україні конкретної бронетехніки не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

Латвія продовжує надавати військову допомогу Збройним силам України. У 2024 році було укладено угоду між Латвією та Україною про довгострокову підтримку та зобов'язання щодо безпеки, що підтверджує рішучу та непохитну підтримку Латвією безпеки України.

У 2025 році військова підтримка України з боку Латвії досягла 0,3% її валового внутрішнього продукту (ВВП), але у 2026 році обсяг підтримки планується на рівні 0,25% ВВП.