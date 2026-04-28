Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Чехія заявила про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

"Чехія стала 23-ю державою, яка долучилася до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося, що її приклад наслідуватимуть й інші відповідальні держави. 14-15 травня в Кишиневі, Молдова, угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи. Ті, хто розв'язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливе покарання за злочин агресії проти України є неминучим", – написав Сибіга.

Як повідомлялося, раніше до угоди приєдналися Фінляндія і Греція.