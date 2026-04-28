Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

Україна реагуватиме на всі випадки надходження до країн сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України, і йдеться не лише про Ізраїль, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час онлайн-зустрічі із журналістами.

"У минулому були випадки, ми навіть публічно повідомляли про такі вантажі, коли вони наближалися до Туреччини, Єгипту, Алжиру та деяких інших країн. Зараз насправді є кілька суден. Наскільки мені відомо, одне наближається до Єгипту, а інше – до Алжиру", – сказав він.

У МЗС наголосили, що "все бачать і не залишать це без уваги". Тихий зазначив, що Україна буде реагувати на всі випадки.

"Це не залишиться без належної реакції", – запевнив він.

Також речник МЗС прокоментував питання санкцій. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією, а також проти фізичних і юридичних осіб, які намагаються заробляти на такій кримінальній схемі.

"Щодо санкцій, ви побачите відповідні дії, коли настане час. Йдеться про юридичні процедури, але знову ж таки, у нас є цей юридичний вимір, де ми маємо як розслідування Генеральної прокуратури, так і деякі юридичні дії, вжиті в судах та судових процесах, і тому в рамках цього процесу. Ви також побачите дії щодо санкцій", – пояснив речник.

Тихий окремо підкреслив, що Україна дотримується такого підходу не лише до ізраїльських компаній, а й до будь-кого, хто "бере участь у незаконній торгівлі та фактично допомагає агресору фінансувати воєнні зусилля проти України".

Як повідомлялося, до МЗC України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту.