Інтерфакс-Україна
Події
16:33 28.04.2026

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

"Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 км на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини. Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації", – повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України.

 

Теги: #іскандер #ссо #крим #ураження

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

16:34 27.04.2026
Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

08:15 27.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

16:02 26.04.2026
СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

