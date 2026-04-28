ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

"Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 км на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини. Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації", – повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України.