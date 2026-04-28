Інтерфакс-Україна
16:30 28.04.2026

Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі стосовно керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України.

"Попри те, що сторона обвинувачення просила визначити строк до 6 травня 2026 року у зв'язку із зволіканням сторони захисту з ознайомленням, суд ухвалив встановити відповідний строк до 24 травня 2026 року включно. З цього часу сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування", – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП нагадали, що слідство у справі було завершено 7 квітня. Матеріали досудового розслідування були надані для ознайомлення стороні захисту.

"З того часу сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування. Однак керівниця фракції жодного разу не з'явилася на ознайомлення з ними", – зазначили в прокуратурі.

В повідомленні не називається ім'я фігурантки справи, однак за вказаними обставинами справи мова йде про керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Як повідомлялося, САП і НАБУ 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

ВАКС 12 січня арештував майно Тимошенко, але не все. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

Слідчий суддя ВАКС 13 березня продовжив до 13 травня строк дії обов'язків, покладених на Тимошенко.

 

