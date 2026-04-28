МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив видачу Білорусі російського археолога, якого повинні були екстрадувати до України, пише Rzeczpospolita.

На запитання, що Польща мала запропонувати в обмін на звільнення активіста польської громади у Білорусі Анджей Почобут, Сікорський відповів, що це був обмін ув'язненими.

"Однією з осіб, яких ми обміняли, є російський історик, який саме перебував у Україні на момент відправлення", – повідомив віцепрем'єр.

Він додав, Польща звільнила загалом трьох осіб. Загалом обмін відбувся за формулою "п'ять на п'ять" – окрім трьох громадян Польщі, свободу також отримали двоє громадян Молдови.

RMF FM підтвердило, що в рамках обміну полоненими свободу отримав російський археолог Олександр Бутягін, якого мали видати Україні.

"Те, що у нас був хтось на заміну, дуже допомогло. Але без Сполучених Штатів цього б не сталося", – зазначив Сікорський. "Загалом у переговорах брали участь сім країн. Я хотів би, щоб ви оцінили секретність цього заходу. Коли вас запрошували на цю прес-конференцію, ви не знали, чому. Нам вдалося зберегти операцію в таємниці", – додав він.

Сікорський зазначив, що в обміні полоненими брали участь: Росія, Білорусь, Казахстан, Румунія, Молдова, Україна та Польща.

За повідомленнями російських ЗМІ, громадянка РФ Ніна Попова та колишній заступник голови спецслужб Молдови Александр Балан були передані РФ та Білорусі в рамках обміну "п'ять на п'ять".

Раніше посол США у Польщі Том Росс повідомив про обмін в соцмережі Х.

"Америка завжди допомагає своїм друзям і союзникам. Завдяки керівництву президента США та рішучим дипломатичним зусиллям спеціального посланника у справах Білорусі Джона Коула Анджей Почобут нарешті звільнився з-під варти в Білорусі і знову може обійняти свою родину. Наші партнери з Польщі працювали пліч-о-пліч з нами, щоб забезпечити його звільнення. Ми вдячні польським спецслужбам та МЗС Польщі за їхню неймовірну роботу", написав він.