Інтерфакс-Україна
Події
15:26 28.04.2026

В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

2 хв читати
Міністерство оборони України повідомляє про випадки недостатнього постачання продуктів харчування на позиції кількох бригад та про роботу з Генеральним штабом Збройних сил України для вирішення цієї проблеми.

"Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність", – повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства у вівторок.

В Міноборони наголосили, що "викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки".

Як повідомлялось, Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

У Генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони. Крім того, головком наказав також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

 

Теги: #зсу #міноборони #армія #забезпечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ВАЖЛИВЕ

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану

Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

ОСТАННЄ

Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік, натомість за кордоном менше

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

В Україні розпочався щорічний облік пасік і ветеринарний огляд бджолосімей, дані необхідно оновити до 15 травня

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА