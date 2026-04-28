Інтерфакс-Україна
Події
14:56 28.04.2026

Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

2 хв читати

Поліція Києва повідомила про підозру у привласнені понад 2,5 млн грн та у службовому підробленні головній бухгалтерці державного наукового інституту, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"За даними слідства, фігурантка, обіймаючи посаду головного бухгалтера в одному з закладів Національної академії медичних наук України, організувала схему заволодіння коштами установи. Вона оформляла документи про нібито службові відрядження наукових працівників за кордон, достеменно знаючи, що жодних поїздок не відбувалося", – йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Встановлено, що підозрювана власноруч підписувала офіційні документи та засвідчувала їх печаткою установи. Зокрема, вона вносила неправдиві дані щодо відряджень, нарахування добових витрат, компенсацій за проживання та проїзд наукових співробітників. Надалі на підставі цих документів вона знімала з рахунку установи у банку готівку та використовувала її на власний розсуд.

Шляхом фінансового аудиту та проведення відповідних судових експертиз було виявлено, що через протиправні дії фігурантки державному бюджету завдано збитків на суму понад 2,5 млн грн.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах), а також за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

 

Теги: #київ #розкрадання #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

14:45 28.04.2026
Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

13:53 26.04.2026
У Києві град

02:47 26.04.2026
Принц Гаррі поділився враженнями від візиту до Києва і відзначив лідерство України

21:03 25.04.2026
У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

15:28 25.04.2026
Поліція Києва розпочала провадження через травматичне падіння дівчини в неогороджену яму з водою

13:09 25.04.2026
У Києві патрульні затримали ймовірного нападника, який спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам

19:09 24.04.2026
Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

14:31 24.04.2026
У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

13:40 24.04.2026
Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА