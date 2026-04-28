Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

Один житель Києва постраждав під час відбиття атаки російських дронів у вівторок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Пізніше мер уточнив, що постраждалого госпіталізовано.

"Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка", – розповів Кличко.

Також, за його словами, уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.

В свою чергу очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко підтвердив, що в Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови, але зазначив, що "інформація щодо постраждалих уточнюється".

Також, за словами Кличка та Ткаченка, в Солом'янському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Як повідомлялося, в Києві була оголошена повітряна тривога, було чути вибухи. Ткаченко повідомив про ворожі дрони над містом та роботу ППО.