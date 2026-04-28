Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий
Один житель Києва постраждав під час відбиття атаки російських дронів у вівторок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.
Пізніше мер уточнив, що постраждалого госпіталізовано.
"Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка", – розповів Кличко.
Також, за його словами, уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.
В свою чергу очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко підтвердив, що в Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови, але зазначив, що "інформація щодо постраждалих уточнюється".
Також, за словами Кличка та Ткаченка, в Солом'янському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.
Як повідомлялося, в Києві була оголошена повітряна тривога, було чути вибухи. Ткаченко повідомив про ворожі дрони над містом та роботу ППО.