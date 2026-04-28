Інтерфакс-Україна
14:45 28.04.2026

Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

Один житель Києва постраждав під час відбиття атаки російських дронів у вівторок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Пізніше мер уточнив, що постраждалого госпіталізовано.

"Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка", – розповів Кличко.

Також, за його словами, уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.

В свою чергу очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко підтвердив, що в Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови, але зазначив, що "інформація щодо постраждалих уточнюється".

Також, за словами Кличка та Ткаченка, в Солом'янському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Як повідомлялося, в Києві була оголошена повітряна тривога, було чути вибухи. Ткаченко повідомив про ворожі дрони над містом та роботу ППО.

 

 

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

14:56 28.04.2026
Головну бухгалтерку наукового інституту в Києві підозрюють у привласненні 2,5 млн грн на фейкових відрядженнях

11:29 27.04.2026
Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

10:17 27.04.2026
Кличко візьме участь у міжнародному саміті міст Bloomberg CityLab у Мадриді

13:53 26.04.2026
У Києві град

02:47 26.04.2026
Принц Гаррі поділився враженнями від візиту до Києва і відзначив лідерство України

21:03 25.04.2026
У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

15:28 25.04.2026
Поліція Києва розпочала провадження через травматичне падіння дівчини в неогороджену яму з водою

13:09 25.04.2026
У Києві патрульні затримали ймовірного нападника, який спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам

11:32 25.04.2026
Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

