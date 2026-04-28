13:59 28.04.2026

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

В Києві поліція затримала чоловіка, який під виглядом генерал-майора і керівника внутрішньої безпеки громадської організації обіцяв військовослужбовцю проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) і зняття з обліку за $15 тис., повідомляє поліція Києва.

В повідомленні на сайті столичної поліції у вівторок зазначається, що зловмисник запропонував військовослужбовцю "вирішити" питання з проходженням ВЛК та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після цього фігурант нібито мав посприяти в безперешкодному виїзді військового за кордон.

"Розповідав, що є керівником внутрішньої безпеки громадської організації, тому може домовитися з хорошим знайомими серед військовослужбовців ТЦК та Держприкордонної служби", – йдеться в повідомленні.

В поліції уточнюють, що для авторитетності зловмисник представлявся генерал-майором, а щоб не виникало зайвих питань, навіть демонстрував власні фото у форменому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки.

"Щоб "клієнти" могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.", – зазначається в повідомленні.

Поліцейські затримали "генерала" після отримання частини обумовленої суми від військового – $10 тис.

За результатами проведених обшуків у фігуранта було виявлено та вилучено фотокопії та оригінали бланків повісток, заяви на вступ до громадської організації, чорнові записи, грошові кошти, документи на військовозобов’язаних та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

