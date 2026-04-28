БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху, у якому в промислових масштабах незаконно виготовляли тютюн для кальяну.

Як повідомляють у бюро, під час досудового розслідування встановлені причетні до незаконної діяльності – мешканці Волині та Львівщини. Підпільний цех у складських приміщеннях вони обладнали устаткуванням для повного циклу виготовлення кальянного тютюну. Крім того, до роботи залучили працівників, які не були офіційно оформлені.

Під час обшуків детективи виявили значні обсяги готової продукції та сировини. Вилучено понад 22 тис. упаковок тютюну для кальяну вагою 2,2 тонни, близько 3 тонни сировини, різноманітні добавки, пакувальні матеріали та обладнання. Орієнтовна вартість вилученої продукції – понад 8 млн грн. На вилучене майно накладено арешт.

На сайті відомства зазначається, що для просування продукції фігуранти залучали блогерів і використовували маркетингові інструменти, щоб налагодити збут та ввести в обіг незаконно виготовлений товар у великих обсягах.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування підпільного виробництва.

У БЕБ додали, що оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та 6-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.