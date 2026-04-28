В Україні розпочався щорічний облік пасік і ветеринарний огляд бджолосімей, дані необхідно оновити до 15 травня

Власники пасік зобов’язані до 15 травня перевірити та оновити відомості про пасіку в державному реєстрі, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно з повідомленням на сайті відомства, актуалізація даних необхідна у разі зміни кількості бджолосімей, місця розташування пасіки або контактних даних власника.

"У таких випадках власник пасіки або уповноважена особа повинні подати паспорт пасіки до територіального органу Держпродспоживслужби", – уточнили у відомстві.

Крім того, до 15 травня фахівці служби проводять щорічний весняний облік пасік та ветеринарно-санітарні заходи, що включають перевірку стану бджолосімей та відбір зразків для лабораторних досліджень. Результати огляду фіксуються у додатку до паспорта пасіки.

Для територій, де велися бойові дії або завершилася тимчасова окупація, діє особливий порядок: ветеринарно-санітарні заходи там можуть проводитися протягом усього року.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що підтримання актуальності даних дозволяє ефективно контролювати здоров’я бджіл, оперативно реагувати на появу хвороб та гарантувати безпечність продуктів бджільництва.