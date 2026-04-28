13:43 28.04.2026

В Україні розпочався щорічний облік пасік і ветеринарний огляд бджолосімей, дані необхідно оновити до 15 травня

Власники пасік зобов’язані до 15 травня перевірити та оновити відомості про пасіку в державному реєстрі, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно з повідомленням на сайті відомства, актуалізація даних необхідна у разі зміни кількості бджолосімей, місця розташування пасіки або контактних даних власника.

"У таких випадках власник пасіки або уповноважена особа повинні подати паспорт пасіки до територіального органу Держпродспоживслужби", – уточнили у відомстві.

Крім того, до 15 травня фахівці служби проводять щорічний весняний облік пасік та ветеринарно-санітарні заходи, що включають перевірку стану бджолосімей та відбір зразків для лабораторних досліджень. Результати огляду фіксуються у додатку до паспорта пасіки.

Для територій, де велися бойові дії або завершилася тимчасова окупація, діє особливий порядок: ветеринарно-санітарні заходи там можуть проводитися протягом усього року.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що підтримання актуальності даних дозволяє ефективно контролювати здоров’я бджіл, оперативно реагувати на появу хвороб та гарантувати безпечність продуктів бджільництва.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

11:35 24.04.2026
Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

14:39 21.04.2026
Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

19:48 10.04.2026
БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

16:58 06.04.2026
Ринок Китаю офіційно відкривається для українського пшеничного борошна

10:41 23.03.2026
ЄС виділить понад EUR12 млн на розвиток малих ферм та безпечність харчових продуктів в Україні

15:37 16.03.2026
Молдова відновила доступ на ринок для одного українського виробника м'яса птиці — Держпродспоживслужба

17:51 02.03.2026
В Україні з березня запроваджують нові правила реклами ветпрепаратів і лікувальних кормів

17:16 02.03.2026
В Україні набрав чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

20:28 24.01.2023
Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

