13:35 28.04.2026

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"
Фото: ДМС

Жителька Закарпаття при перетині кордону на пункті пропуску із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке" намагалась перевезти 4 млн грн валюти, проте її викрив службовий пес, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"Коли службовий пес Балу обнюхав її багаж і дав спрацювання, жінка занервувала та зізналася, що переміщує валюту у розмірі $100 тис. Готівку знайшли у наплічнику серед особистих речей громадянки. Необхідних підтверджуючих документів для законного переміщення валютних цінностей через кордон вона не надала", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДМС.

У відомстві додали, що за даним фактом складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Еквівалент EUR10 тис. – $11,7 тис. їй повернуто, а решту незадекларованої валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучено до винесення рішення. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені EUR10 тис.

Раніше у відомстві повідомляли, що січень-березень 2026 року кінологічні команди ДМС виявили 265 випадків незаконного переміщення через кордон заборонених речовин та предметів, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 81,5% більше порівняно з 2024 роком.

Найбільша кількість порушень пов’язана з незаконним переміщенням через кордон наркотичних засобів – 110 випадків, найменша – з переміщенням грошових знаків у вигляді банкнот, таких було зафіксовано всього три.

Теги: #валюта #закарпаття #дмс

11:46 28.04.2026
ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

17:31 27.04.2026
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

16:29 27.04.2026
Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

10:19 23.04.2026
Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

19:57 21.04.2026
Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

18:02 21.04.2026
Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

17:58 21.04.2026
На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

16:30 17.04.2026
Посли G7 вітають призначення нового керівника митниці за результатами прозорого конкурсу

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

18:29 16.04.2026
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

