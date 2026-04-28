Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Жителька Закарпаття при перетині кордону на пункті пропуску із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке" намагалась перевезти 4 млн грн валюти, проте її викрив службовий пес, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"Коли службовий пес Балу обнюхав її багаж і дав спрацювання, жінка занервувала та зізналася, що переміщує валюту у розмірі $100 тис. Готівку знайшли у наплічнику серед особистих речей громадянки. Необхідних підтверджуючих документів для законного переміщення валютних цінностей через кордон вона не надала", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДМС.

У відомстві додали, що за даним фактом складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Еквівалент EUR10 тис. – $11,7 тис. їй повернуто, а решту незадекларованої валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучено до винесення рішення. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені EUR10 тис.

Раніше у відомстві повідомляли, що січень-березень 2026 року кінологічні команди ДМС виявили 265 випадків незаконного переміщення через кордон заборонених речовин та предметів, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 81,5% більше порівняно з 2024 роком.

Найбільша кількість порушень пов’язана з незаконним переміщенням через кордон наркотичних засобів – 110 випадків, найменша – з переміщенням грошових знаків у вигляді банкнот, таких було зафіксовано всього три.