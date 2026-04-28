"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

Європейський Союз та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяють "Укрзалізниці" гранти на загальну суму EUR54 млн на реалізацію трьох програм: підтримку енергетичної незалежності, розвиток безбар’єрності та навчання залізничників.

"У воєнний час ми всі не лише їздимо залізницею, але й справді цінуємо її величезний внесок у життя громадян, бізнесу, військових, людей, яких потрібно евакуювати з передової", – наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час офіційного підписання грантової підтримки в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Ця сума складається з інвестиційного гранту від ЄС у розмірі EUR44 млн для розширення підтримки "Укрзалізниці", яка отримала від ЄБРР кредит у розмірі EUR180 млн, підписаний у грудні 2024 року, а також грант ЄБРР на доступність у розмірі EUR10 млн для термінової модернізації основних залізничних станцій.

Раніше проєкт також отримав паралельний грант у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько EUR24 млн) від уряду Сполученого Королівства до Фонду енергетичної підтримки України, який адмініструвався через Секретаріат Енергетичного співтовариства.

За словами Матернової, ця допомога також сприятиме реінтеграції ветеранів у залізничну систему.

У коментарі агентству голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зауважив, що із загальної грантової підтримки EUR41 млн буде спрямовано на енергетичну складову.

"Для нас дуже важливо мати навіть в часи блекаутів можливість хоча б частково заживлювати нашу мережу. Плюс це питання економічної доцільності, тому що для нас це один з критичних статей витрат", – уточнив Перцовський.

За його словами, встановлення власних когенераційних установок є економічно обґрунтованим і стратегічно правильним кроком для такого великого споживача електроенергії, як "Укрзалізниця".

"Кредит ЄБРР, разом із внесками ЄС та уряду Великої Британії, профінансує постачання та встановлення до 200 МВт децентралізованих, малих газових електростанцій на вибраних об’єктах "Укрзалізниці" по всій Україні, що допоможе вирішити проблему дефіциту електроенергії та забезпечити безперебійне постачання енергії домогосподарствам та підприємствам", – зі свого боку прокоментував банк.

Друга частина програми у розмірі EUR 10 млн буде спрямована на розвиток безбар’єрності.

"Це те, що побачать всі пасажири. Вже певно бачать, скажімо, на Київському вокзалі, де ми розпочали роботи з відбудовою другої платформи, для того, щоб їх підняти, зробити ліфти і ескалатори",-зауважив голова правління "Укрзалізниці".

Він уточнив, що з постачанням відповідного обладнання для розвитку безбар’єрності допомагає ЄБРР.

Ще EUR3 млн буде спрямовано на третю частину програми УЗ, а саме навчання фахівців.

"У нас є дуже велика потреба перекваліфікувати персонал",- уточнив Перцовський та нагадав, що компанія є найбільшим роботодавцем України.

В "Укрзалізниці" зазначають, що нині близько 12 тис. працівників перебувають у лавах Збройних сил, і компанія очікує на їхнє повернення, водночас розуміючи, що багато з них можуть обіймати вже інші посади. "Але часто, густо, вони вже можуть займати інші позиції. Хтось здобув управлінський досвід в Збройних силах, і ми хочемо цих людей тренувати. І далі, щоб вони ставали кадровим резервом залізниці", – зауважив Перцовський.

Ці EUR3 млн будуть спрямовані на створення нового власного навчального центру та центру реінтеграції ветеранів Академії УЗ, яка щороку надаватиме від 1000 до 1200 працівникам компанії можливість здобути необхідні на ринку навички та кваліфікації: майстрів, керівників депо, начальників дистанції, сигналізації, електропостачання, чи колійних підрозділів. Грант дозволить встановити тренажери, підготувати навчальні класи.

Голова правління УЗ зауважив, що компанія реалізовуватиме всі три програми паралельно. Зокрема, будівництво платформи на Центральному вокзалі Києва вже триває, а завершити будівельні роботи планують цього року.

"Зараз є питання в постачанні ліфтів, ескалаторів, загалом цієї техніки. Тому що це фінансування ЄБРР, відповідно вони закуповуються за високими стандартами і правилами банку", – додав Перцовський.

Що стосується навчання, для цього компанія вже обрала локацію та тривають підготовчі роботи.

"В нас є внутрішній підрозділ, який займається навчанням працівників, це на його базі. Ми дуже тісно взаємодіємо з німецькими вишами і професійно-технічними закладами, які займаються саме залізничною галузю",- сказав голова правління УЗ.