Інтерфакс-Україна
Події
13:20 28.04.2026

Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

2 хв читати
Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

Nova Post з групи NOVA розпочинає доставку посилок у поштомати myflexbox в Австрії: на першому етапі передбачається співпраця у Відні з подальшим масштабуванням на всю країну, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

Згідно з релізом Nova Post, відтепер клієнти компанії матимуть можливість отримувати посилки вагою до 30 кг без прив’язки до кур’єра через один з-понад 200 поштоматів у Відні.

У Nova Post уточнили, що автоматичні точки обслуговування доступні 24/7 і розташовані на АЗК, поруч або всередині торгівельних центрів та магазинів, на вокзалах, у житлових комплексах та інших місцях.

У компанії наголосили, що планують запустити до кінця року понад 550 партнерських поштоматів, зокрема у містах Грац, Лінц, Зальцбург та Інсбрук.

"Партнерство з myflexbox – це важливий крок у масштабуванні нашої присутності в Австрії, що поєднує їхню смарт-інфраструктуру з нашим власним автопарком. А клієнти зможуть не лише отримувати відправлення, але й робити відправки", – цитуються у релізі слова СЕО Nova Post в Австрії Владислава Марункова.

Зазначається, що партнерство двох компаній є частиною розвитку міської логістики в Європі.

Як повідомлялося, у минулому році група NOVA забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – у Європі. Група, яка зараз є 30-тою у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошт, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлений до 2 млрд.

Cпіввласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

Основним видом діяльності "Нової пошти", основного активу групи NOVA, є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і Вячеслав Климов.

Теги: #nova_post #австрія #нова_пошта

ВАЖЛИВЕ

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ОСТАННЄ

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік, натомість за кордоном менше

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

В Україні розпочався щорічний облік пасік і ветеринарний огляд бджолосімей, дані необхідно оновити до 15 травня

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Кількість поранених у Конотопі зросла до 5 людей – ОВА

Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА