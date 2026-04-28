Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловіку, який в нетверезому стані 25 квітня влаштував стрілянину на вулиці в Бучі на Київщині.

"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)", – йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, 25 квітня у місті Буча чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов із таксі на вулицю та здійснив кілька пострілів.

"Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. На щастя, поранених серед людей немає", – зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, – прокуратура не погоджується з таким рішенням та готуватиме апеляційну скаргу.