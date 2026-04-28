Інтерфакс-Україна
13:13 28.04.2026

Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15197 "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання у вівторок, 28 квітня, рішення підтримав 291 нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою на сайті Ради, закон передбачає, що до міжнародного комерційного арбітражу можуть передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, не лише якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, але і якщо сторони явно домовились про те, що предмет арбітражної угоди пов’язаний більш ніж з однією країною, або одне з наступних місць знаходиться за межами держави, в якій сторони мають свої комерційні підприємства: визначене у арбітражній угоді місце арбітражу; будь-яке місце, в якому повинна бути виконана значна частина зобов’язань, що виникають із договірних або інших цивільно-правових відносин; місце, з яким найбільш тісно пов’язаний предмет спору.

Також передбачено, що до компетенції міжнародного комерційного арбітражу відносяться спори за участю інвестора та держави (її органів та установ) або міжурядової організації у зв’язку зі здійсненням інвестиційної діяльності на території України чи іншої держави, які виникають на підставі міжнародного договору, закону України, іншого нормативного акту або угоди сторін, яка міститься у контракті чи іншому документі.

Аналогічні зміни пропонується також внести до положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті Україні.

Закон наближає Україну до світових стандартів розв’язання спорів (ЮНСІТРАЛ) та дозволяє українським арбітражним установам розглядати інвестиційні спори між іноземним бізнесом та державою.

Очікується, що прийняття законопроекту дозволить розвивати Україну як привабливу юрисдикцію для вирішення міжнародних комерційних спорів та міжнародних інвестиційних спорів, покращить її імідж на міжнародній арені, надасть можливість зменшити витрати Державного бюджету України на здійснення захисту інтересів України під час розгляду таких спорів за участю іноземного інвестора та України, а також сприятиме розвитку ринку юридичних послуг та притоку інвестицій в Україну.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

13:00 28.04.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану

Рада продовжила строк дії воєнного стану

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

14:50 27.04.2026
Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

15:21 17.04.2026
Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

Раді пропонують звернутися до Кабміну щодо створення держпрограми для підтримки волонтерів

13:16 17.04.2026
Ощадбанк подав до міжнародного арбітражу новий позов проти РФ

Ощадбанк подав до міжнародного арбітражу новий позов проти РФ

18:31 26.03.2026
Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин

13:07 11.03.2026
Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

Верховна Рада відхилила законопроєкт про спрощення процедури створення органів самоорганізації населення

11:41 11.03.2026
У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

У Раді створили ТСК для розслідування використання бюджетних коштів на підтримку ВПО

11:43 05.03.2026
Набрав чинності закон щодо облаштування спецмісць для авто з малечею

Набрав чинності закон щодо облаштування спецмісць для авто з малечею

ВАЖЛИВЕ

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ОСТАННЄ

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік, натомість за кордоном менше

БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

В Україні розпочався щорічний облік пасік і ветеринарний огляд бджолосімей, дані необхідно оновити до 15 травня

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

Nova Post впроваджує доставку посилок через поштомати myflexbox в Австрії

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Кількість поранених у Конотопі зросла до 5 людей – ОВА

СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

