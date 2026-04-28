Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15197 "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання у вівторок, 28 квітня, рішення підтримав 291 нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою на сайті Ради, закон передбачає, що до міжнародного комерційного арбітражу можуть передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, не лише якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, але і якщо сторони явно домовились про те, що предмет арбітражної угоди пов’язаний більш ніж з однією країною, або одне з наступних місць знаходиться за межами держави, в якій сторони мають свої комерційні підприємства: визначене у арбітражній угоді місце арбітражу; будь-яке місце, в якому повинна бути виконана значна частина зобов’язань, що виникають із договірних або інших цивільно-правових відносин; місце, з яким найбільш тісно пов’язаний предмет спору.

Також передбачено, що до компетенції міжнародного комерційного арбітражу відносяться спори за участю інвестора та держави (її органів та установ) або міжурядової організації у зв’язку зі здійсненням інвестиційної діяльності на території України чи іншої держави, які виникають на підставі міжнародного договору, закону України, іншого нормативного акту або угоди сторін, яка міститься у контракті чи іншому документі.

Аналогічні зміни пропонується також внести до положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті Україні.

Закон наближає Україну до світових стандартів розв’язання спорів (ЮНСІТРАЛ) та дозволяє українським арбітражним установам розглядати інвестиційні спори між іноземним бізнесом та державою.

Очікується, що прийняття законопроекту дозволить розвивати Україну як привабливу юрисдикцію для вирішення міжнародних комерційних спорів та міжнародних інвестиційних спорів, покращить її імідж на міжнародній арені, надасть можливість зменшити витрати Державного бюджету України на здійснення захисту інтересів України під час розгляду таких спорів за участю іноземного інвестора та України, а також сприятиме розвитку ринку юридичних послуг та притоку інвестицій в Україну.