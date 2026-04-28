СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція зірвали замовне вбивство Героя України – генерал-майора Сил оборони України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба зазначає, що за результатами спільних дій на Житомирщині затримано двох агентів РФ, які готували ліквідацію українського воїна.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і "погодили" з російськими спецслужбістами план вбивства.

"Далі вони чекали від куратора з рф геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання", – уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.

"За матеріалами провадження, замовлення рф виконували завербовані ворогом двоє наркозалежних з Коростишева", – інформують в СБУ.

У поле зору окупантів, за даними української спецслужби, фігуранти потрапили через телеграм-канали, де шукали "легкі заробітки на дозу".

В СБУ уточнюють, що після вербування російські спецслужбісти дали агентам "тестові завдання". Зокрема, встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.

Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбістами та підготовкою до нападу на військового.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.