Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

Російські OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі міста Покровськ та сусіднього Мирнограда Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда", – повідомляється на телеграм-каналі проєкту у вівторок.

При цьому про повне взяття противником цих міст не йдеться. На мапах DeepState видно, що окупанти змогли захопити за минулу добу 2,85 кв км на північно-східній околиці Покровська та північно-західній Мирнограда, частково закріпившись у районі проникнення, який ворог досі не контролює.

Крім цього, на 1,58 кв км зріс район проникнення на південь від міста Костянтинівка в районі сіл Іллінівка та Бересток, але розширити зону окупації на костянтинівському напрямку противнику не вдалось.

На інших напрямках фронту за минулу добу без змін. Сумарно "сіра зона" зменшилась на 1,27 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.