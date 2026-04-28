12:57 28.04.2026

Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі міста Покровськ та сусіднього Мирнограда Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда", – повідомляється на телеграм-каналі проєкту у вівторок.

При цьому про повне взяття противником цих міст не йдеться. На мапах DeepState видно, що окупанти змогли захопити за минулу добу 2,85 кв км на північно-східній околиці Покровська та північно-західній Мирнограда, частково закріпившись у районі проникнення, який ворог досі не контролює.

Крім цього, на 1,58 кв км зріс район проникнення на південь від міста Костянтинівка в районі сіл Іллінівка та Бересток, але розширити зону окупації на костянтинівському напрямку противнику не вдалось.

На інших напрямках фронту за минулу добу без змін. Сумарно "сіра зона" зменшилась на 1,27 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.

Теги: #просування_ворога #покровськ #deepstate #мирноград

15:05 27.04.2026
Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

14:34 27.04.2026
Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

16:03 24.04.2026
Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

14:12 23.04.2026
Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

14:25 16.04.2026
Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

15:01 15.04.2026
Росіяни накопичили сили в районі Мирнограду і тиснуть на північні околиці міста – DeepState

17:32 11.04.2026
Окупанти за два дні захопили 5 кв. км біля Різниківки на слов'янському напрямку – DeepState

16:22 09.04.2026
Окупанти просунулися під Родинським та Піщаним, захопивши менше 4 кв. км за добу – DeepState

19:06 07.04.2026
Росіяни просунулися в районі Покровська: під Гришиним та Котлиним – DeepState

11:23 02.04.2026
Ворог просунувся на куп'янському напрямку – DeepState

