Міноборони повідомило про збільшення дальності ударів по РФ на 170% з 2022 року

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 раза збільшили дальність deep strike по глибокому тилу агресора, зазначається на сайті оборонного відомства у вівторок.

"Якщо в 2022 році вдалося уразити воєнний об’єкт приблизно за 630 км, то нині українські далекобійні засоби успішно нищать воєнну машину ворога на відстані близько 1 750 м", – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, на відстані 1750 км було уражено Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі (РФ).

Крім цього, за даними оборонного відомства, у березні було уражено п’ять стратегічних заводів і десять об’єктів нафтопереробки РФ.

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, а економіка РФ не витримає навантаження. "Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування Росії", – зазначав він.