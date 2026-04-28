Інтерфакс-Україна
12:39 28.04.2026

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі вирок колишній судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Олені Власенковій за хабарництво – 5 з половиною років позбавлення волі, обвинувачену взято під варту у залі суду.

"28 квітня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок ВАКС від 11.06.2025, яким колишню суддю Окружного адміністративного суду міста Києва визнано винуватою в одержанні неправомірної вигоди за прийняття процесуальних рішень у справі (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні АП ВАКС в телеграм-каналі у вівторок.

В повідомленні не вказано ім’я судді, йдеться про Власенкову.

"Суд першої інстанції призначив вказаній особі покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги обвинуваченої та її захисників без задоволення", – інформують в АП ВАКС.

Обвинувачену взято під варту в залі судового засідання.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

