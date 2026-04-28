Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

Оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони втретє за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснєфть" в місті Туапсе Краснодарського краю РФ, повідомляється в телеграм-каналі СБС у вівторок.

"Перша атака на об’єкт відбулася 16 квітня: було уражено ключові технологічні установки, що спричинило масштабну пожежу, яка тривала кілька діб. Через чотири дні, 20 квітня, підрозділи Сил оборони знову відпрацювали по району портової інфраструктури, де зберігається готова продукція для експорту. Загорання на території об’єкту виникло повторно. Унаслідок попередніх двох уражень знищено 24 та пошкоджено ще 4 резервуари. Наслідки атаки цієї ночі уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ в свою чергу повідомляє, що в ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України було здійснено повторне ураження НПЗ "Туапсинський" дронами, внаслідок чого на заводі розпочалася пожежа. " Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України… Масштаби завданих збитків уточнюються", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу.

Крім того, уражено радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об’єктів російських окупантів на окупованих територіях.

"Наші воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму. Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим. Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині", – йдеться в повідомленні.