12:33 28.04.2026

Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

Оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони втретє за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу компанії "Роснєфть" в місті Туапсе Краснодарського краю РФ, повідомляється в телеграм-каналі СБС у вівторок.

"Перша атака на об’єкт відбулася 16 квітня: було уражено ключові технологічні установки, що спричинило масштабну пожежу, яка тривала кілька діб. Через чотири дні, 20 квітня, підрозділи Сил оборони знову відпрацювали по району портової інфраструктури, де зберігається готова продукція для експорту. Загорання на території об’єкту виникло повторно. Унаслідок попередніх двох уражень знищено 24 та пошкоджено ще 4 резервуари. Наслідки атаки цієї ночі уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ в свою чергу повідомляє, що в ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України було здійснено повторне ураження НПЗ "Туапсинський" дронами, внаслідок чого на заводі розпочалася пожежа. " Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України… Масштаби завданих збитків уточнюються", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу.

Крім того, уражено радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об’єктів російських окупантів на окупованих територіях.

"Наші воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму. Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим. Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині", – йдеться в повідомленні.

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

14:52 27.04.2026
"Мадяр" розповів BBC про стратегію СБС: удари вглиб Росії та знищення понад 30 тис росіян в місяць

08:15 27.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 821 ворожу ціль

12:41 26.04.2026
СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

13:26 18.04.2026
Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

18:03 06.04.2026
СБУ спільно із Силами оборони уразила нафтоналивний термінал порту "Новоросійськ" – джерело в Службі

13:53 17.02.2026
СБУ вдруге уразила нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ - джерело в Службі

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

ОСТАННЄ

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Київець склала присягу народного депутата

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

"Укрнафта" за два роки дослідила 1211 кв. км площ з уточненням геологічних моделей для ефективного буріння

Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екснардепа Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі

ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

