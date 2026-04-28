12:22 28.04.2026

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

Суд визнав винним у ксенофобських висловах, спрямованих проти українців Кшиштофа Толвінського, заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качиньського, який відомий своїми проросійськими та пролукашенківськими поглядами, повідомляє Gazeta Wyborczą.

"Білостоцький районний суд (суддя Марек Римарський) визнав Толвінського винним у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті. Він підтвердив, що з 30 березня 2022 року по 10 травня 2022 року він ображав українців через їхню національну приналежність та публічно закликав до ненависті щодо них, опублікувавши на одному із соціальних порталів дописи та записи з таким змістом", – повідомляє видання.

За повідомленням, у справі про антиукраїнські висловлювання Толвінського районна прокуратура в Сокольці (Підляське) двічі закривала провадження, і це рішення підтримала окружна прокуратура в Білостоці. Слідчі не вбачили в них злочину. Тепер суд визначив, що Толвінський порушив закон.

В обвинувальному акті щодо Толвінського наведено його скандальні висловлювання, що ображають українців, такі як: "Бандерівська наволоч, примітивні люди, чиєю єдиною метою є знищення нашої культури та порядку!" або: "Ми маємо позбутися їх, перш ніж ця українська зараза повністю заразить наше суспільство!".

"Це суто політична справа. Цей вирок збагачує моє політичне резюме, для мене це політичний подарунок. Для мене це честь, хоча я з ним абсолютно не згоден", – зазначив Толвінський у коментарі для газети.

Зазначається, що вирок ще не набрав законної сили. Толвінський має вирішити, чи подаватиме він апеляцію, після того як ознайомиться з його письмовим обґрунтуванням.

11:34 28.04.2026
У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

Суд відкрив справу про банкрутство ексмонополіста тютюнового ринку "Тедіс Україна"

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

