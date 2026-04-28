"Укрнафта" за два роки дослідила 1211 кв. км площ з уточненням геологічних моделей для ефективного буріння

АТ "Укрнафта" використовує результати 3D сейсморозвідки для підвищення точності геологічних рішень і ефективності буріння, повідомила компанія у вівторок.

"Загальна площа досліджень за останні два роки сягає 1211 кв. км: 582 кв. км – у 2024 (включно з першою в Україні бездротовою сейсмікою) та 629 кв. км – у 2025 році", – зазначили у товаристві.

Як проінформував голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура, роботи виконано на дев’яти родовищах і двох площах.

"Отримані дані вже інтегровані в геологічні моделі та програми буріння. Дякую команді за системну роботу та якісне впровадження сучасних технологій у геологорозвідці", – зазначив він.

Як пояснили в "Укрнафті", за результатами завершених етапів обробки та інтерпретації матеріалів 3D сейсморозвідувальних досліджень на трьох родовищах і одній площі уточнено геологічні моделі, а також виділено нові перспективні ділянки та блоки для буріння нових свердловин;

Окрім того, на основі оновленої геолого-гідродинамічної моделі на одному з родовищ було скориговано розміщення нових проєктних свердловин.

"Одна із запроєктованих свердловин уже пробурена та введена в експлуатацію з високим дебітом, до кінця 2026 року тут заплановано буріння ще трьох свердловин, у 2027 році – ще двох", – доповнили у товаристві.

Також на іншому родовищі запроєктовано буріння пошукової свердловини.

"Такий підхід дозволяє приймати рішення на основі більш точних даних, знижувати геологічні ризики і підвищувати ефективність інвестицій у видобуток", – резюмували в "Укрнафті".

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,4 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.