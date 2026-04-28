Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

Прийнятий урядом пакет рішень для спрощення регулювання будівництва передбачає спрощення забудови приаеродромних територій, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Врегульовуємо питання, які загострилися під час війни, коли частина аеродромів не має чинних сертифікатів. Запроваджуємо чіткий механізм врахування таких обмежень і оновлюємо порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволяє розблокувати будівництво поблизу аеродромів без зниження вимог безпеки", – написала Свириденко в Телеграм у вівторок.

Вона також нагадала, що прийняті на останньому засіданні уряду рішення для спрощення регулювання та прискорення відбудови перебачають оновлення підходів до кошторисів, які мають відповідати реальним ринковим умовам і враховувати фактичні витрати, зокрема рівень оплати праці, та запроваждення механізмів рамкових угод у проектах будівництва, які реалізуються за публічні кошти, для найшвидшого запуску відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів.

"Ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Уряд вже ухвалив ключові рішення щодо дозвільних процедур та оскарження. Для замовників будівництва запровадили можливість обирати, де отримувати адмінпослуги – у місцевому органі або в ДІАМ, щоб зменшити залежність від одного рішення і пришвидшити процес. Також запустили механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: якщо відмова необґрунтована, проєкт більше не блокується і може рухатися далі. Мінрозвитку та Міністерство юстиції вже працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, уряд затвердив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови, зокрема у сфері дозвільних процедур, механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень та законодавчих змін зі встановлення чітких строків для оскарження будівельних рішень.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що ухвалений урядом пакет рішень "змінює саму логіку роботи галузі та відповідає сучасним викликам". "Головне – це створення умови для прискорення відбудови, зменшення ризиків для бізнесу, залучення інвестицій та розвитку будівництва як одного із ключових драйверів економіки", – зазначив він.

Згідно із повідомленням відомства, нововведення передбачають впровадження нового підходу до закупівель у проєктах будівництва, що реалізуються за публічні кошти через рамкові угоди. Передбачається також зміна підходів до ціноутворення в будівництві та запуск бази цін на будівельні матеріали у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.