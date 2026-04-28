11:57 28.04.2026

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

Станом на ранок 28 квітня внаслідок ранкової дронової атаки найскладнішою є ситуація на Сумщині, повідомила НЕК "Укренерго" у вівторок.

"Значна частина споживачів у регіоні залишається знеструмленою через удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури", – зазначив системний оператор.

Також на ранок є нові знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи наразі здійснюються там, де це дозволяють безпекові умови.

Окрім того, станом на ранок вівторка через пошкодження повітряних ліній електропередачі внаслідок сильних поривів вітру повністю або частково знеструмлені більш ніж 100 населених пунктів у дев’яти областях – на Сумщині, Хмельниччині, Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині та Київщині.

Наразі ремонтні бригади обленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення споживачів.

Своєю чергою, за інформацією Міністерства енергетики України, застосування обмежень 28 квітня не прогнозується.

Теги: #знеструмлення #укренерго #сумщина

