Інтерфакс-Україна
Події
11:52 28.04.2026

ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

1 хв читати
ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

Військово-морські сили Збройних сил України провели операцію з евакуації українського розвідника з тимчасово окупованої території Запорізької області.

"Під загрозою опинилося життя громадянина України Сергія (ім’я змінено), який в умовах окупації рятував наших воїнів та передавав цінні розвідувальні дані. Згодом Сергія відпустили, проте він опинився у пастці: без документів, під постійним наглядом ФСБ та "комендатури", що критично ускладнювало будь-яку можливість пересування", – йдеться у повідомлені у телеграм-каналі ВМС.

За наказом командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи, загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провів ризиковану та складну операцію з евакуації чоловіка з окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію.

Повідомлення супроводжується відео із деталями спецоперації.

Теги: #запорізька_область #вмс_зсу #евакуація

11:29 28.04.2026
АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

05:22 26.04.2026
11:06 25.04.2026
11:13 24.04.2026
18:34 23.04.2026
22:50 22.04.2026
15:48 20.04.2026
10:19 20.04.2026
11:33 19.04.2026
14:43 17.04.2026
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА