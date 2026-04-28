ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

Військово-морські сили Збройних сил України провели операцію з евакуації українського розвідника з тимчасово окупованої території Запорізької області.

"Під загрозою опинилося життя громадянина України Сергія (ім’я змінено), який в умовах окупації рятував наших воїнів та передавав цінні розвідувальні дані. Згодом Сергія відпустили, проте він опинився у пастці: без документів, під постійним наглядом ФСБ та "комендатури", що критично ускладнювало будь-яку можливість пересування", – йдеться у повідомлені у телеграм-каналі ВМС.

За наказом командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи, загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провів ризиковану та складну операцію з евакуації чоловіка з окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію.

Повідомлення супроводжується відео із деталями спецоперації.