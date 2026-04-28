Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екснардепа Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного) щодо колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі.

"27 квітня 2026 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив рішення про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України від Партії Регіонів", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

В повідомленні САП не вказано ім’я екснардепа, йдеться про Іванющенка.

За даними САП, екснардеп підозрюється в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною вартістю понад 160 млн грн.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

В антикорупційній прокуратурі уточнюють, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею", – йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що в процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата Іванющенка за підозрою у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.