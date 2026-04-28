ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

Державна митна служба України (ДМС) завершила внутрішню перевірку щодо дотримання посадовими особами Львівської митниці вимог митного законодавства та передала до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) матеріали щодо дев’яти посадових осіб Львівської митниці, чиї дії призвели до недоотримання бюджетом близько 14 млн грн митних платежів, повідомляє пресслужба ДМС.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі відомства у вівторок, перевірка стосувалася митного контролю транспортних засобів, які ввозили товари широкого вжитку (одяг, взуття, автозапчастини) з Польщі через пункти пропуску (ПП) "Смільниця - Кросценко" та "Краківець - Корчова" упродовж 2024-го та першого кварталу 2025 року.

Слідством встановлено, що неналежне виконання обов’язків митниками дозволило окремим громадянам ввезти частину товарів без офіційного декларування. Оскільки в діях посадовців вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, матеріали скеровані до НАБУ для надання правової оцінки.

"Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження служби, а будь-які прояви недоброчесності та зловживань будуть піддані оцінці правоохоронних органів", — наводяться в публікації слова очільника ДМС Ореста Мандзія.

У відомстві наголосили, що протидія корупційним явищам є пріоритетним завданням для посилення інституційної спроможності митниці.