ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило схему ухилення від мобілізації та повідомило про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП, інформує ДБР у вівторок.

"У березні 2026 року правоохоронці викрили організатора – місцевого безробітного, який за $8 тис обіцяв чоловікам допомогу в уникненні мобілізації. Під час досудового розслідування працівники ДБР встановили також причетність до цієї схеми тимчасово виконуючого обов’язки начальника другого відділу Миколаївського РТЦК та СП та його підлеглого", – йдеться у повідомлення на сайті відомства.

У березні безробітному, який вважається організатором схеми по ухиленню від мобілізації, повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Але, за версією слідства, саме посадовці, за домовленістю з організатором, вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку "Оберіг" в інтересах "клієнтів". Тому ДБР повідомило їм про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Стаття передбачає до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування ще триває. Слідчі встановлюють осіб, які могли скористатися цими "послугами".

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.