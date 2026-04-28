Події
11:34 28.04.2026

У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

Двоє поляків завдали ножових поранень українцю у Вроцлаві під час продажу автомобілю, повідомляє інформаційний портал InPoland.

"26 квітня, у центрі Вроцлава 32-річний Дмитро отримав 14 ножових поранень від людей, які за декілька годин до нападу хотіли придбати авто українця. Дмитро виставив свій автомобіль на продаж. Бажання подивитися авто виявили двоє поляків", – йдеться у повідомленні на сайті.

За інформацією видання, під час огляду їх все влаштувало, тому українець поїхав додому по документи. Постраждалий розповів, що покупці попросили підвезти їх до банкомату, щоб зняти кошти. Однак, у жодному з 15 банкоматів, до яких Дмитро підвозив пасажирів, вони так і не змогли зняти кошти. Потім чоловіки попросили поїхати до одного з магазинів Zabka. Проте готівки не вдалося зняти і там – за словами одного з покупців, там була велика черга.

"Дмитро вже почав заповнювати умову купівлі-продажу, як раптом на нього напали. Чоловіки… почали завдавати йому удари ножем. Він ледве встиг відстебнути пасок безпеки та вибігти на вулицю з автівки. Дмитро відразу почав кричати, щоб нападників затримали. Загалом зловмисники встигли завдати українцю 14 ножових поранень", – повідомили у InPoland.

Як повідомляють, після нападу нападники почали тікати, один з них під час втечі втратив свій телефон. Дмитро зміг домовитися про допомогу на автозаправці, туди ж викликали поліцію та швидку.

"Він подзвонив до своєї дівчини та домовився з нею про зустріч на АЗС. Туди ж, на АЗС, викликали швидку та поліцію. Дмитро самотужки зміг дістатися до АЗС. Першу допомогу йому надали українці. Постраждалий ще встиг розповісти поліції про напад, а вже у швидкій втратив свідомість", – розповіли журналісти.

Медики надали українцю усю необхідну допомогу, наклали понад 50 швів. Його життю нічого не загрожує.

Нападників затримали.

Теги: #польща #напад #вроцлав

