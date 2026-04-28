АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) підтвердила законність рішення про конфіскацію активів колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК та СП.

"Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення суду першої інстанції від 02.01.2026 про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активи, якими володіла та користувалася родина колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК та СП", – йдеться в повідомленні АП ВАКС в телеграм-каналі у вівторок.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу відповідача.

Згідно рішення суду, у дохід держави стягнуто будинок із земельною ділянкою, на якій він розташовується, а також вартість автомобіля Mazda CX-5, 2021 року.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.