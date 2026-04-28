11:27 28.04.2026

Очільницю окупаційної адміністрації Старої Збур'ївки Херсонської області визнано винною в колабораціонізмі – облпрокуратура

Жителька окупованого села Стара Збур’ївка Голопристанської громади Скадовського району Херсонської області, яка в червні 2022 року добровільно обійняла посаду голови окупаційної адміністрації населеного пункту, визнана винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), повідомляє Херсонська обласна прокуратура у вівторок.

"На користь окупаційної адміністрації вона формувала кадровий склад незаконного органу влади, особисто підбирала працівників та призначала їх на посади. Передала майно захопленої сільської ради у користування окупаційній владі, організовувала публічні заходи для популяризації політики та символіки держави-агресора. Крім того, засуджена проводила агітацію серед місцевих жителів щодо отримання паспортів РФ, а також разом із російськими військовими здійснювала обходи домогосподарств, схиляючи людей до участі у незаконних виборах", – йдеться в повідомленні.

Також засуджена у квітні 2023 року була призначена головою сформованої окупантами "Голопристанської територіальної виборчої комісії" та організовувала підготовку до незаконних виборів на окупованих територіях, а після їх проведення взяла участь у першій сесії окупаційної "ради депутатів", де вручала посвідчення поплічникам ворога.

"Вироком суду їй призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, місцевого самоврядування та установах, що надають публічні послуги, строком на 15 років… Вирок ухвалено заочно. Строк покарання рахуватиметься з моменту її фактичного затримання", – повідомили в прокуратурі.

Теги: #колаборант #прокуратура #херсонщина

13:18 24.04.2026
Кількість загиблих у Балаклії збільшилася до двох – прокуратура

18:05 22.04.2026
П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

06:28 22.04.2026
Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

14:36 21.04.2026
Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

12:06 21.04.2026
До України з Румунії екстрадовано підозрюваного у вимаганні $1 млн

18:56 20.04.2026
Цивільний чоловік загинув на Херсонщині через ворожу атаку дроном – ОВА

18:51 20.04.2026
Ексчиновниця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за заволодіння коштами при обстеженні ушкоджених об'єктів

13:25 14.04.2026
Четверо людей загинуло та 16 поранено на Херсонщині через ворожі атаки минулої доби – поліція

14:53 10.04.2026
Помер житель Херсонщини, поранений російським дрони наприкінці березня – ОВА

10:43 05.04.2026
У Херсоні через ворожий артобстріл загинула медпрацівниця

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

ОСТАННЄ

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

Київець склала присягу народного депутата

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

"Укрнафта" за два роки дослідила 1211 кв. км площ з уточненням геологічних моделей для ефективного буріння

Уряд спростив будівництво на приаеродромних територіях – Свириденко

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо екснардепа Іванющенка у справі заволодіння 18 га землі

ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

