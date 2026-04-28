Очільницю окупаційної адміністрації Старої Збур'ївки Херсонської області визнано винною в колабораціонізмі – облпрокуратура

Жителька окупованого села Стара Збур’ївка Голопристанської громади Скадовського району Херсонської області, яка в червні 2022 року добровільно обійняла посаду голови окупаційної адміністрації населеного пункту, визнана винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), повідомляє Херсонська обласна прокуратура у вівторок.

"На користь окупаційної адміністрації вона формувала кадровий склад незаконного органу влади, особисто підбирала працівників та призначала їх на посади. Передала майно захопленої сільської ради у користування окупаційній владі, організовувала публічні заходи для популяризації політики та символіки держави-агресора. Крім того, засуджена проводила агітацію серед місцевих жителів щодо отримання паспортів РФ, а також разом із російськими військовими здійснювала обходи домогосподарств, схиляючи людей до участі у незаконних виборах", – йдеться в повідомленні.

Також засуджена у квітні 2023 року була призначена головою сформованої окупантами "Голопристанської територіальної виборчої комісії" та організовувала підготовку до незаконних виборів на окупованих територіях, а після їх проведення взяла участь у першій сесії окупаційної "ради депутатів", де вручала посвідчення поплічникам ворога.

"Вироком суду їй призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, місцевого самоврядування та установах, що надають публічні послуги, строком на 15 років… Вирок ухвалено заочно. Строк покарання рахуватиметься з моменту її фактичного затримання", – повідомили в прокуратурі.