10:49 28.04.2026

ФДМУ планує продаж ОПЗ на липень-серпень, Ocean Plaza – на вересень-жовтень та МГЗ – на листопад-грудень

Фото: Дмитро Кошовий

Фонд державного майна України планує виставити на продажу АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року, столичний ТРЦ "Ocean Plaza" за приблизно $100 млн – у вересні-жовтні та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ) за приблизно $86 млн – у листопаді-грудні цього року.

Відповідний план-графік приватизації найбільших об’єктів Фонд представив на презентації перших 100 днів роботи нового керівника Дмитра Наталухи у Києві у понеділок.

Згідно із презентацією, приватизаційне відомство також розраховує на продаж у серпні-вересні ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" приблизно за $38 млн.

Окрім того, на червень-липень цього року запланована приватизація менших об’єктів: АТ "Сумихімпром" з початковою ціною приблизно $24 млн, ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", а на кінець цього року-початок наступного – "Індару" за початковою ціною приблизно $24 млн.

ФДМУ нагадав, що МГЗ, ТРЦ "Ocean Plaza", "Демурінський ГЗК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глухівський кар’єр кварцитів" – це санкційні активи, передані державі за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Фонд також зазначив, що значна частина санкційних активів виставлятиметься пулами, в які об’єднані багато активів. Наприклад, МГЗ – 170 активів, "Демурінський ГЗК" – 17 активів, "Мотордеталь-Конотоп" – 3 активи.

Як повідомив на презентації Наталуха, із зацікавленими покупцями ОПЗ підписано чотири угоди про нерозголошення для ознайомлення з фінансовою та виробничою інформацією підприємства, а також ведуться попередні переговори з потенційними інвесторами Ocean Plaza.

Зазначалося, що з початку року ФДМУ здійснив 90 успішних продажів на аукціонах малої приватизації на суму 983,3 млн грн за плану бюджетних надходжень за весь 2026 рік 2 млрд грн.

"Це хороший темп, і ми сподіваємося, що Фонд його підтримуватиме надалі. Але також очікуємо, що 2026 рік стане визначним і для великої приватизації. Розраховуємо на успішний продаж цілої низки знакових об’єктів, серед яких: ОПЗ, "Сумихімпром", МЗГ, ТРЦ Ocean Plaza, Демурінський ГЗК", – зазначив під час презентації міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, саме їх реалізація стане головним показником ефективності ФДМУ в приватизації.

"Прагнемо перевершити минулорічний результат у понад 9,5 мільярдів гривень надходжень до бюджету", – наголосив міністр.

Він повідомив, що уряд спільно з ФДМУ працює над змінами, які мають зробити приватизацію швидшою, зрозумілішою і більш прогнозованою для інвесторів.

"Прозорий цифровий аукціон на Prozorro.Продажі уже працює. Наступний крок – це краща підготовка активів, якісна інформація для потенційних покупців, спрощення процедур і посилення захисту прав тих, хто придбав активи у держави. Це формує довіру, конкуренцію і як наслідок кращу ціну для бюджету а також ефективне управління для підприємства", – зазначив Соболев.

10:53 28.04.2026
ФДМУ до кінця 2026р впровадить сек'юритизацію активів "Земельного банку" і виставить на суборенду 30,7 тис. га

11:24 03.04.2026
Фонд держмайна планує призначити директором ОПЗ експрокурора Херсонської прокуратури Шабуняєва

16:03 02.04.2026
ВАКС затвердив угоду щодо Одеського припортового заводу – 77,5 млн грн повернуть державі

13:06 31.03.2026
Завдання на 2026 рік – прискорення приватизації і успішний продаж кількох ключових активів – заступниця міністра

12:50 31.03.2026
Мінекономіки опрацьовує концепцію часткової приватизації стратегічних активів

11:13 31.03.2026
ОПЗ залишається ключовим об'єктом великої приватизації у 2026р – заступниця глави Мінекономіки

20:29 16.03.2026
Ocean Plaza залучає орендарів через систему Prozzoro

17:25 13.03.2026
Мінрозвитку пропонує дозволити приватизацію пошкодженого та знищеного через війну житла

12:32 02.03.2026
Міненерго передасть ФДМУ західноукраїнські вугільні підприємства, а громадам - майно неперспективних шахт

18:26 19.02.2026
НАБУ і САП повідомили про підозри чотирьом особам у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою ФДМУ

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

Через атаки російських БпЛА частково знеструмлено Конотоп – мер

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

СБУ затримала в Черкаській області айтішника, який вербував коригувальників для РФ, та студента-коригувальника

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

14 людей загинули, 84 поранені у залізничній катастрофі в Індонезії – ЗМІ

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

У Кривому Розі внаслідок удару по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще один поранений

