ФДМУ планує продаж ОПЗ на липень-серпень, Ocean Plaza – на вересень-жовтень та МГЗ – на листопад-грудень

Фонд державного майна України планує виставити на продажу АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року, столичний ТРЦ "Ocean Plaza" за приблизно $100 млн – у вересні-жовтні та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ) за приблизно $86 млн – у листопаді-грудні цього року.

Відповідний план-графік приватизації найбільших об’єктів Фонд представив на презентації перших 100 днів роботи нового керівника Дмитра Наталухи у Києві у понеділок.

Згідно із презентацією, приватизаційне відомство також розраховує на продаж у серпні-вересні ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" приблизно за $38 млн.

Окрім того, на червень-липень цього року запланована приватизація менших об’єктів: АТ "Сумихімпром" з початковою ціною приблизно $24 млн, ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", а на кінець цього року-початок наступного – "Індару" за початковою ціною приблизно $24 млн.

ФДМУ нагадав, що МГЗ, ТРЦ "Ocean Plaza", "Демурінський ГЗК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глухівський кар’єр кварцитів" – це санкційні активи, передані державі за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Фонд також зазначив, що значна частина санкційних активів виставлятиметься пулами, в які об’єднані багато активів. Наприклад, МГЗ – 170 активів, "Демурінський ГЗК" – 17 активів, "Мотордеталь-Конотоп" – 3 активи.

Як повідомив на презентації Наталуха, із зацікавленими покупцями ОПЗ підписано чотири угоди про нерозголошення для ознайомлення з фінансовою та виробничою інформацією підприємства, а також ведуться попередні переговори з потенційними інвесторами Ocean Plaza.

Зазначалося, що з початку року ФДМУ здійснив 90 успішних продажів на аукціонах малої приватизації на суму 983,3 млн грн за плану бюджетних надходжень за весь 2026 рік 2 млрд грн.

"Це хороший темп, і ми сподіваємося, що Фонд його підтримуватиме надалі. Але також очікуємо, що 2026 рік стане визначним і для великої приватизації. Розраховуємо на успішний продаж цілої низки знакових об’єктів, серед яких: ОПЗ, "Сумихімпром", МЗГ, ТРЦ Ocean Plaza, Демурінський ГЗК", – зазначив під час презентації міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, саме їх реалізація стане головним показником ефективності ФДМУ в приватизації.

"Прагнемо перевершити минулорічний результат у понад 9,5 мільярдів гривень надходжень до бюджету", – наголосив міністр.

Він повідомив, що уряд спільно з ФДМУ працює над змінами, які мають зробити приватизацію швидшою, зрозумілішою і більш прогнозованою для інвесторів.

"Прозорий цифровий аукціон на Prozorro.Продажі уже працює. Наступний крок – це краща підготовка активів, якісна інформація для потенційних покупців, спрощення процедур і посилення захисту прав тих, хто придбав активи у держави. Це формує довіру, конкуренцію і як наслідок кращу ціну для бюджету а також ефективне управління для підприємства", – зазначив Соболев.