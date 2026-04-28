Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генерального прокурора надав дозвіл на досудове розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит", повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора не вказано імені фігуранта, йдеться про ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Справа стосується розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. "За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено $113 млн, що на той час становило понад 2,5 млрд грн.", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Механізм шахрайства полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював підозрюваний.

Далі, після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Також правоохоронці нагадують, що 19 березня 2026 року в Парижі олігарху вже було вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні за правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР.

Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного.