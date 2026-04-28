10:44 28.04.2026

Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генерального прокурора надав дозвіл на досудове розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит", повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора не вказано імені фігуранта, йдеться про ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Справа стосується розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. "За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено $113 млн, що на той час становило понад 2,5 млрд грн.", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Механізм шахрайства полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював підозрюваний.

Далі, після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Також правоохоронці нагадують, що 19 березня 2026 року в Парижі олігарху вже було вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні за правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР.

Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного.

Теги: #розслідування #офіс_генпрокурора #жеваго

На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора повідомив про запуск власного подкасту

Організатора міжнародної схеми підробки документів екстрадовано до України – прокуратура

ВСП ЗСУ завершує розслідування щодо можливих правопорушень та зловживань у 58 омб 14 армійського корпусу

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

