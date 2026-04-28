Через атаки російських БпЛА частково знеструмлено Конотоп – мер

Окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Конотопі, внаслідок атак знеструмлено частину міста, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Маємо знищення частини енергетичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", – написав він у Телеграмі.

Раніше він повідомляв про, масований удар дронами по Конотопу, внаслідок чого в місті зупинений рух транспорту і пошкоджені будівлі, зокрема адмінбудівля й лікарня, а також житлові будинки.