10:41 28.04.2026

Через атаки російських БпЛА частково знеструмлено Конотоп – мер

Окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Конотопі, внаслідок атак знеструмлено частину міста, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Маємо знищення частини енергетичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", – написав він у Телеграмі.

Раніше він повідомляв про, масований удар дронами по Конотопу, внаслідок чого в місті зупинений рух транспорту і пошкоджені будівлі, зокрема адмінбудівля й лікарня, а також житлові будинки.

11:07 27.04.2026
Негода знеструмила понад 700 н.п. у більшості регіонів, через атаки є відключення у семи областях – "Укренерго"

10:51 27.04.2026
Негода в Україні забрала життя вже трьох людей, залишаються знеструмленими 700 населених пунктів – поліція

19:48 26.04.2026
Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

18:09 26.04.2026
Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

16:35 26.04.2026
У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

09:49 26.04.2026
Частково знеструмлено один з районів Херсона – МВА

16:43 25.04.2026
Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

11:37 24.04.2026
Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

11:04 22.04.2026
Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

