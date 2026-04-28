10:21 28.04.2026

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суд міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

У середині грудня 2025 року Нацагентство з питань запобігання корупції оприлюднило довідку по результатам перевірки декларації ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова, у якій зазначалося, що було виявило недостовірні відомості на майже 900 тис. грн.

У кінці лютого, Шевченківський райсуд Києва визнав Бугрова винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1726 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації) в частині не зазначення автомобіля Volkswagen Golf 2015 року випуску, який на думку суду він використовував протягом звітного періоду на праві постійного безоплатного користування, та застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн. В свою чергу, Бугров заявив, що порушення, які йому інкримінують, не відповідають дійсності, і подав апеляційну скаргу.

Після судового розгляду, який відбувся 27 квітня, зранку 28 квітня суддя оголосила, що рішення суду першої інстанції залишається без змін, а в апеляції відмовлено. Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів Бугров.

На уточнююче запитання, які будуть його подальші дії, ректор зазначив, що буде "працювати як викладач", а також уточнив, що у нього 29 квітня завершується дія контракту як ректора вишу.

В свою чергу, у Студентському парламенту КНУ очікують, що після такого рішення суду май йти дострокове припинення виконання повноважень ректора.

"Або пан Бугров все ж стримає слово – і піде достроково, або Міністерство освіти і науки України розірве з ним контракт, базуючись на цьому рішенні", – йдеться в повідомленні Студпарламенту в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посад ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв  – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори заплановані на 27 травня 2026 року.

Чинний ректор Володимир Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускає, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердити попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Згідно закону "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили).

08:53 12.04.2026
Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

Міносвіти просить студсамоуправління КНУ ім. Шевченка надати докази можливих порушень і скарги на ректора Бугрова з 2021р.

До поліції не надходило звернень від Бугрова чи інших осіб щодо поширеного в телеграм-каналах відео

Ректор КНУ Бугров: Університет зіткнувся з небаченою раніше брудно організованою спробою рейдерства

Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров: я відповів на звернення Студпарламенту, але відповідь не задовольнила

Біля КНУ ім. Шевченка проходить студентська акція за відсторонення ректора на час перевірки

Мер Львова Садовий задекларував 1,3 млн грн, а родина – 12,9 млн грн доходів за 2025р.

Голова УІНП Алфьоров задекларував 1,8 млн грн доходів за 2025р.

Держсекретар Кабміну Мар'євич задекларував 3,9 млн грн доходів за 2025р.

Міністр Соболев єдиний член уряду, який користувався Нацкешбеком у 2025р

