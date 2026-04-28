10:17 28.04.2026

Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Біля іранського порту Чабахар в Оманській затоці спостерігається скупчення танкерів, завантажених нафтою, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на дані морської розвідки і супутникові знімки.

"Танкери, завантажені іранською нафтою, скупчуються біля Чабахара – порту в Ірані, що розташований за межами Перської затоки, але майже на лінії американської блокади", – пише агентство.

Посилаючись на супутникові знімки і дані організації United Against Nuclear Nuclear Iran і компанії морської розвідки Windward, Bloomberg зазначає, що "до кінця минулого тижня у водах біля порту в Оманській затоці без руху стояли приблизно від шести до восьми супертанкерів, а поруч знаходилося ще кілька менших танкерів". "Це той самий район, де ВМС США повідомили, що перенаправили два дуже великі нафтові танкери, які вони перехопили минулого тижня", – уточнює агентство.

За оцінкою компанії Vortexa Ltd., дані якої цитує Bloomberg, "близько 155 млн барелів іранської нафти зараз перебувають або в дорозі, або в плавучих сховищах у всьому світі".

"Скупчення танкерів біля Чабахара – ще один доказ того, що Іран продовжує завантажувати нафту на судна, а також того, що американська блокада, мабуть, ефективно перешкоджає доставці сирої нафти покупцям. Трафік через Ормузьку протоку зараз майже зійшов нанівець, і незабаром Тегерану, можливо, доведеться скорочувати видобуток, оскільки запаси для зберігання закінчуються", – пише агентство.

Наразі ВМС США продовжують блокаду суден, що входять до іранських портів і виходять із них. Раніше повідомлялося, що з початку блокади 13 квітня американськими військовими було перенаправлено 37 суден.

Теги: #нафта #оманська_затока #танкери

