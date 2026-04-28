СБУ затримала в Черкаській області айтішника, який вербував коригувальників для РФ, та студента-коригувальника

Служба безпеки України повідромила про затримання двох російських агентів, один з яких – ІТ-фахівець з Черкаської області, який створював для ворога нові канали вербування місцевих жителів.

"Він реєстрував мобільні номери українських операторів для створення фейкових акаунтів в соцмережах. Готові облікові записи фігурант передавав російській спецслужбі для проведення вербувальних операцій нібито від імені громадян України. Паралельно з цим агент відкрив онлайн-рахунки на підставних осіб, які рашисти планували використовувати для прихованого фінансування агентурних мереж. Для цього він підшукував наркозалежних та безробітних, які за одноразову грошову винагороду погоджувались передати йому свої реквізити", – повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Також зловмисник особисто підбирав потенційних кандидатів для вербування і передавав їхні контакти до РФ

Контррозвідники СБУ задокументували, як фігурант допоміг російській спецслужбі вийти на безробітного мешканця Рівненської області, який вказівкою окупантів коригував повітряні атаки РФ. "Співробітники СБУ викрили ворожого коригувальника на початковому етапі його розвідактивності і затримали за місцем проживання. Одночасно у власному помешканні затримали агента-айтішника. Під час обшуків у обох фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога", – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обидва перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днем раніше СБУ повідомила, що викрила студента, який на замовлення РФ коригував атаки по енергетичній інфраструктурі Черкаської області.

"Коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент… Зловмисник встановив місце розташування об’єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію. Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений звіт для куратора від російської спецслужби", – повідомлялося на сайті спецслужби в понеділок.

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвіддіяльності і затримали у студентському гуртожитку, де він готував агентурну доповідь до РФ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому також загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.