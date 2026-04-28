Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

За минулу добу через обстріли населених пунктів області є численні руйнування житла та інфраструктури, інформація про постраждалих не надходила, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Тетянівці Святогірської громади один будинок зруйновано і сім пошкоджено. У Миколаївці пошкоджено сім багатоповерхівок. У Слов’янську пошкоджено адмінбудівлю. Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки", – написав він у Телеграмі.

За його словам, з лінії фронту евакуйовано 643 людини, у тому числі 21 дитину.