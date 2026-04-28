Інтерфакс-Україна
Події
10:00 28.04.2026

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

За минулу добу через обстріли населених пунктів області є численні руйнування житла та інфраструктури, інформація про постраждалих не надходила, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Тетянівці Святогірської громади один будинок зруйновано і сім пошкоджено. У Миколаївці пошкоджено сім багатоповерхівок. У Слов’янську пошкоджено адмінбудівлю. Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки", – написав він у Телеграмі.

За його словам, з лінії фронту евакуйовано 643 людини, у тому числі 21 дитину.

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

07:12 28.04.2026
За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

15:05 27.04.2026
Наступ окупантів в Сумській області минулого тижня вдалося зупинити, в Донецькій – сповільнити – DeepState

14:34 27.04.2026
Окупанти просунулися під Куп'янськом та Костянтинівкою, захопивши за добу менше 7 кв. км – DeepState

12:09 27.04.2026
На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

10:54 27.04.2026
Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

09:51 27.04.2026
Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

07:17 27.04.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

