09:57 28.04.2026

14 людей загинули, 84 поранені у залізничній катастрофі в Індонезії – ЗМІ

Кількість загиблих через зіткнення поїздів поблизу столиці Індонезії Джакарти зросла до 14 осіб, ще 84 людини отримали поранення, повідомляє агентство Reuters з посиланням на оператора залізниці.

Зіткнення приміського поїзда та міжміського поїзда сталося пізно ввечері в понеділок у місті Бекасі, що неподалік від Джакарти.

Боббі Расидін, генеральний директор індонезійської державної залізничної компанії PT KAI, повідомив, що кількість загиблих зросла до 14 осіб.

Мохаммад Сиафії, голова індонезійської служби пошуково-рятувальних робіт, заявив у вівторок, що евакуація завершена, додавши, що порятунок пасажирів, які опинилися в пастці у понівечених вагонах, був складним процесом.

"Нам довелося залучити персонал із певними навичками, щоб провести обережне вивільнення", – сказав він, додавши, що більше пасажирів знайти не вдалося, хоча рятувальники вживатимуть заходів, якщо під час подальшого обстеження уламків знайдуть частини тіл.

Найбільше постраждав вагон, призначений виключно для жінок. Шафії зазначив, що всі жертви – жінки, і більшість із них були затиснуті розчавленим металом.

Перед тим, як роз’єднати потяги, рятувальники розрізали металеві стінки вагонів за допомогою кутових шліфувальних машин, щоб дістатися до тих, хто вижив.

Боббі розповів на попередній прес-конференції, що приміський поїзд спочатку зіткнувся з таксі, яке опинилося на коліях, а потім у нього врізався міжміський поїзд.

Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії (KNKT) проводить розслідування аварії.

Дорожньо-транспортні пригоди є поширеним явищем в Індонезії. У результаті зіткнення поїздів у провінції Західна Ява у 2024 році загинули чотири людини, а десятки отримали поранення.

