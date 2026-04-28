Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Українські поліцейські ліквідували міжнародний канал постачання "нагородної" зброї, якою ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін нагороджував російських пропагандистів та іноземних політиків-поплічників держави-агресора.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України в понеділок, отриману цим каналом зброю з рук Пушиліна раніше отримали північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, експрезидент Сирії Башар Хафез аль-Асад, заступник голови Радбезу РФ, експрезидент РФ Дмитро Медведєв, мер Москви (РФ) Сергій Собянін, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, глава Республіки Ічкерія (РФ) Рамзан Кадиров, американський актор, громадянин РФ Стівен Сігал, російська співачка Юлія Чичеріна, російський пропагандист Володимир Соловйов, керівник Центрального виконавчого комітету та заступник секретаря Генеральної ради правлячої в РФ партії "Єдина Росія" Олександр Сидякін та екснардеп України, ексмер Херсону, колабораціоніст Володимир Сальдо.

"Зброя надходила з двох джерел: її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або незаконно ввозили зі Словацької Республіки. Йдеться, зокрема, про пістолети типу "Глок" під патрон Флобера, які після ввезення зі Словаччини переробляли у повноцінну бойову зброю. Надалі її реалізовували криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням, а також використовували як інструмент "заохочення" осіб, які не мають законного права на володіння бойовою зброєю", – йдеться в повідомленні.

Механізми контрабанди, маршрути постачання та учасників організованої злочинної групи слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань викрили ще у січні цього року.

"За результатами співпраці з правоохоронними органами Польщі частину фігурантів – громадян України – затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї на територію цієї держави. Зброю вилучено, обвинувальні акти скеровано до суду в Польщі", – повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

У квітні цього року поліцейські спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України провели другий етап спецоперації "Чорна гільза" – понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Їх результати підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї, що спрямовувались на тимчасово окуповані території.

"За результатами слідчих дій вилучено понад 90 одиниць вогнепальної зброї: автомати, кулемети, пістолети та пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки, зокрема великокаліберні, щонайменше сім гранатометів і протитанкових засобів, десятки гранат, підривачів і запалів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, а також легкоброньований автомобіль "Тигр". Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, понад 150 гранатометних пострілів, реактивні двигуни до них, кумулятивні бойові частини, димові шашки та інші вибухові елементи", – йдеться в повідомленні відомства.

Частину арсеналу зберігали у гаражах, житлових будинках і транспортних засобах, іншу – у спеціально облаштованих схронах. Наразі призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення про нові підозри. Поліцейські встановлюють усіх учасників схеми, маршрути переміщення зброї та кінцевих отримувачів.

До роботи залучено можливості Служби зовнішньої розвідки України, міжнародних партнерів – Європолу та аналітичного проєкту AP Weapons & Explosives. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва на базі Європолу створено віртуальний координаційний центр, що дозволяє в режимі реального часу обмінюватися інформацією через захищені канали, зокрема систему SIENA.

Повідомляється, що спецоперація "Чорна гільза" триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одночасно за кількома напрямами – від перекриття каналів постачання та ліквідації схронів до міжнародної координації та притягнення до відповідальності всіх причетних.

Слідчі поліції повідомили Пушиліну про підозру за воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).