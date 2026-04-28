Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

До п’яти осіб зросло число поранених через удар окупантів по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав кілька ударів. Пошкоджена інфраструктура. Загинув 40-річний чоловік. Ще п’ятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та одного пораненого.