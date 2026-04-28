Інтерфакс-Україна
Події
08:55 28.04.2026

Ракета Atlas 5 вивела на орбіту нову групу супутників компанії Amazon

1 хв читати
Американська ракета-носій Atlas 5 у вівторок за київським часом вивела на орбіту партію з 29 інтернет-супутників для створюваного орбітального угруповання компанії Amazon.com Inc., повідомила компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракети, перший ступінь якої оснащено маршовим двигуном РД-180 російського виробництва, здійснено із 41-го стартового майданчика бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок о 20:52 за часом Східного узбережжя США (у вівторок о 03:52 кч). Приблизно через 38 хвилин після старту космічні апарати були розміщені на орбіті.

У рамках проєкту Amazon Leo (раніше Kuiper) на орбіти заввишки 590, 610 і 630 км з кінця квітня минулого року виведено десять груп апаратів. Їхнє угруповання тепер складається вже з 268 супутників. У 2023 році було запущено перші два тестові інтернет-супутники компанії – KuiperSat-1 і KuiperSat-2.

Повноцінне супутникове угруповання компанії Amazon до 2027-2028 рр. має складатися з 3276 космічних апаратів для забезпечення глобального широкосмугового інтернет-підключення.

Проєкт Amazon Leo/Kuiper є прямим конкурентом угруповання супутників системи Starlink компанії SpaceX, яка вже має на орбіті понад 10 тис. апаратів, здатних надавати інтернет-послуги в будь-якій точці Землі.

За даними компанії Amazon, загальна сума проєкту перевищує $10 млрд. Планують, що до середини 2026 року половина супутникового угруповання в межах проєкту вже перебуватиме на орбіті.

Теги: #amazon #супутники #орбіта

ВАЖЛИВЕ

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

У Кривому Розі внаслідок удару по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще один поранений

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА