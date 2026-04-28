08:50 28.04.2026

Стефанішина зустрілася з Чарльзом ІІІ на заході в посольстві Британії у США, король висловив підтримку українцям

Під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США, король Чарльз ІІІ під час спілкування з послом України Ольгою Стефанішиною висловив підтримку українцям.

"Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз ІІІ вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям", – зазначила Стефанішина у Телеграм.

Посол також наголосила на історичності візиту британського монарха до Сполучених Штатів: "Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів".

 

