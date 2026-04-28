08:39 28.04.2026
ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області постраждали вже чотири людини, зазнали пошкоджень дитячий садок і житлові будинки.
"російська авіація атакувала Сумщину: 4 людини травмовані. Ворог завдав удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади…Рятувальники обстежили територію – під завалами людей не виявлено", – повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм-каналі.