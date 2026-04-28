ДСНС: До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки по Ямпільській громаді на Сумщині

Внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області постраждали вже чотири людини, зазнали пошкоджень дитячий садок і житлові будинки.

"російська авіація атакувала Сумщину: 4 людини травмовані. Ворог завдав удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади…Рятувальники обстежили територію – під завалами людей не виявлено", – повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм-каналі.